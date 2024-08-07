2024.08.07 16:58

В Литву прибыла новая ротация боевой группы Батальона передовых сил НАТО: будут служить до 1 600 военнослужащих

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В Литву прибыла новая ротация боевой группы Батальона передовых сил НАТО
В Литву прибыла новая ротация боевой группы Батальона передовых сил НАТО
ФОТО: kariuomene.lt

В среду в Рукле прошла церемония ротации и смены командования боевой группой Батальона передовых сил НАТО, в ходе которой командование интернациональным подразделением перешло от полковника-лейтенанта Вооруженных сил Германии Марека Крюгера к полковнику-лейтенанту Вооруженных сил Нидерландов Себастьяну Шиллемансу.

„Мы высоко ценим обязательство Германии, Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Чехии и Люксембурга разместить солдат в Литве. Решительность, бдительность и непоколебимая солидарность, проявленные союзниками, чрезвычайно важны, когда речь идет об укреплении передовой обороны. Я искренне благодарю солдат, завершивших 15-ю ротацию, за службу, обеспечивающую безопасность Литвы“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает Литовская армия, в Рукле будут служить до 1,6 тыс. солдат союзников. Они прибыли в Литву вместе с танками Leopard 2, боевыми машинами пехоты CV90 и Boxer, а также самоходными колесными артиллерийскими системами.

В новую ротацию вошли солдаты и представители Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Чехии и Люксембурга.

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