В Литву прибыла новая ротация боевой группы Батальона передовых сил НАТО: будут служить до 1 600 военнослужащих

„Мы высоко ценим обязательство Германии, Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Чехии и Люксембурга разместить солдат в Литве. Решительность, бдительность и непоколебимая солидарность, проявленные союзниками, чрезвычайно важны, когда речь идет об укреплении передовой обороны. Я искренне благодарю солдат, завершивших 15-ю ротацию, за службу, обеспечивающую безопасность Литвы“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает Литовская армия, в Рукле будут служить до 1,6 тыс. солдат союзников. Они прибыли в Литву вместе с танками Leopard 2, боевыми машинами пехоты CV90 и Boxer, а также самоходными колесными артиллерийскими системами.