2024.07.24 10:23

В Литву доставлены ракеты для систем Javelin

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В Литву доставлены ракеты для систем Javelin
В Литву доставлены ракеты для систем Javelin
ФОТО: Edvinas Česnulis | KAM

В среду в Литву были доставлены ракеты для противотанкового комплекса средней дальности Javelin. Стоимость партии составляет примерно 7 млн долларов США, сообщили в Минобороны.

„Недостаточно иметь сами системы, для комплексного сдерживания необходимо достаточное количество ракет. Эта закупка у США существенно способствует укреплению обороноспособности Литвы и долгосрочному повышению боеспособности Литовской армии“, – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

В министерстве отмечают, что система Javelin является современным оружием, способным уничтожать современные танки с реактивной броней в светлое и темное время суток на расстоянии 75 м – 2,5 км.

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