Как отметило Министерство иностранных дел, с 4 сентября посла Литвы в Китае вызывают для консультаций, с учетом заявления Китая от 10 августа".
"Посольство Литвы в Китае работает в обычном режиме", – отмечает министерство.
По причине углубляющихся связей Литвы и Тайваня в августе для консультаций был отозван посол Китая в Вильнюсе, также был призыв отозвать посла Китая в Пекине.
МИД Китая тогда заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.
"Власти Литвы, не уважая повторяющихся заявлений Китая о возможных последствиях, объявил о решении позволить Тайваню от своего имени открыть "представительство". Решение вызывающее и нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорилось в пресс-релизе МИД Китая.
Поддержку Вильнюсу в конфликте с Пекином ранее выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Мендес, другие западные политики. Более десяти членов Конгресса США выразили поддержку Вильнюсу в дипломатическом споре с Китаем и акцентировали "решительную волю Литвы в борьбе с растущим влиянием Коммунистической партии Китая (КПК) в Европе".
Пекин призывал Литву руководствоваться принципом "единого Китая". Он означает, что земли Тайваня и континентального Китая неотделимы и принадлежат одному четко определенному Китайскому государству.
Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Каунас готовится к шествию ЛГБТ: в центре города - заграждения, усиленные наряды полиции (104)
В субботу центр Каунаса окружают многочисленные наряды...
"Это лучшее место на Земле": владелица салона красоты в Вильнюсе – о карантине, переезде в Литву и тернистом пути к успеху (51)
"Когда я оказалась здесь впервые, решила для себя, что...
Иностранные пенсионеры как выход из кризиса: шанс получить хорошие бонусы (8)
Коронавирусная эпидемия негативно сказалась и на...
МВД Литвы предлагает ввести больше ограничений для попадания в страну через внешнюю границу ЕС (8)
Министерство внутренних дел Литвы предлагает...
Коронавирус в Литве: 833 новых случая, скончались 6 человек (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 833 новых случая...