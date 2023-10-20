В Литве завершились международные военные учения "Железный волк 2023-2"

По итогам учений был опробован принцип разделенного штаба – отдельные его части в целях безопасности действовали независимо друг от друга, на увеличенных расстояниях, а также были опробованы коммуникационные системы, позволяющие осуществлять связь между бригадой и подчиненными батальонами на больших расстояниях, было проведено обучение реагированию на атаку стаи дронов, соблюдению мер по предотвращению враждебной радиоэлектронной борьбы.
Основная часть учений состояла из тренировок по активной и агрессивной обороне, которые проводили солдаты Уланского батальона им. Великой княгини Бируте, Артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса из Пехотной бригады "Железный волк", контратаки выполняли союзники из Боевой группы Батальона передовых сил НАТО.
В учениях также приняли участие подразделения Добровольческих сил охраны края, Союза стрелков, ВВС, Военной полиции, Центра боевой подготовки им. генерала Адольфаса Раманаускаса, а также 2-го кавалерийского полка США и 1-9 полков полевой артиллерии США.
Литовская армия сообщает, что после окончания учений, 20-22 октября, ожидается движение колонн военной техники в направлении Руклы, которые будет сопровождать Военная полиция.
Учения "Железный волк" – одни из крупнейших военных учений в Литве, которые организуются ежегодно весной и осенью и направлены на оценку боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк".