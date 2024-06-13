2024.06.13 17:26

В Литве запретили участвовать в госзакупках компаниям, поддерживающим Россию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Сейм
Сейм
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг Сейм принял проект поправок к Закону о публичных закупках, согласно которому компании, косвенно поддерживающие войну России в Украине, не смогут участвовать в госзакупках.

На этапе принятия за проект проголосовали 80 парламентариев, 1 воздержался, ни один депутат не проголосовал против.

Предлагаемые поправки к закону направлены на ограничение участия в государственных закупках физических или юридических лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Литвы или ее партнеров, или косвенно способствуют военным мощностям России и кремлевскому режиму.

Также, если лицо действует в России или Беларуси или косвенно через налоги, участие в процессе мобилизации и пропаганды или другими способами способствует военным мощностям России, оно также не сможет участвовать в государственных закупках.

В проекте предлагалось уполномочить Правительство Литовской Республики разработать правила, на основании которых будет составляться такой список физических или юридических лиц, и ограничить участие таких лиц в государственных закупках.

Подготовить проект было решено после того, как инициативная группа „Стоп торговле в россии“ провела детальный анализ и сообщила, что ЗАО Autovici, компания, связанная с признанными сторонниками войны, с начала полномасштабной войны России в Украине уже выиграла госзакупки на сумму чуть более 12 млн евро.

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