В Литве запретили участвовать в госзакупках компаниям, поддерживающим Россию

На этапе принятия за проект проголосовали 80 парламентариев, 1 воздержался, ни один депутат не проголосовал против.
Предлагаемые поправки к закону направлены на ограничение участия в государственных закупках физических или юридических лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Литвы или ее партнеров, или косвенно способствуют военным мощностям России и кремлевскому режиму.
Также, если лицо действует в России или Беларуси или косвенно через налоги, участие в процессе мобилизации и пропаганды или другими способами способствует военным мощностям России, оно также не сможет участвовать в государственных закупках.
В проекте предлагалось уполномочить Правительство Литовской Республики разработать правила, на основании которых будет составляться такой список физических или юридических лиц, и ограничить участие таких лиц в государственных закупках.
Подготовить проект было решено после того, как инициативная группа „Стоп торговле в россии“ провела детальный анализ и сообщила, что ЗАО Autovici, компания, связанная с признанными сторонниками войны, с начала полномасштабной войны России в Украине уже выиграла госзакупки на сумму чуть более 12 млн евро.