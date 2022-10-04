О Мантасе Даниелюсе известно, что он знакомился с белорусами в Вильнюсе как юрист и бизнес-консультант на различных мероприятиях, предлагал юридическую помощь, также проводил тренинги по открытию своего дела. Он консультировал организации "Наш дом" Ольги Карач и "Дапамога" Натальи Колеговой. При этом несколько раз появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".

Одним из тех, кому Данелюс помогал, был бывший боец полка Калиновского Виктор Савич. Даниелюс предложил ему записать видеоинтервью якобы для американского посольства, а затем переслал его пропагандистке Ксении Лебедевой, которой восхищался и которую называл полковником КГБ. Кроме того, Данелюс появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".