В Литве заблокируют 53 IP-адреса, которые имеют доступ к российским пропагандистским каналам

7-12 сентября ЛКРТВ провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что сайты, заблокированные ее решениями, доступны литовским пользователям по соответствующим IP-адресам. Скачав списки телепрограмм на сайтах, можно было в прямом эфире смотреть различные телепрограммы, в том числе те, на которые распространяются ограничительные меры (санкции), одобренные Советом Европейского союза ( ЕС ).

Это решение было принято с учетом и в соответствии с правилами Совета ЕС, применяющими ограничительные меры против распространения дезинформации и пропаганды против ЕС и его государств-членов. В соответствии с ними хозсубъектам запрещается транслировать или способствовать трансляции контента, предоставляемого юридическими лицами, субъектами и организациями, включенными в перечень, установленный в приложениях к регламенту, или иным образом способствовать такому транслированию путем его передачи или распространения любыми способами, например, кабельное, спутниковое соединение, IP-телевидение, интернет-провайдеры, платформы или приложения для распространения видео.