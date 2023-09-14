В Литве заблокируют 53 IP-адреса, которые имеют доступ к российским пропагандистским каналам

7-12 сентября ЛКРТВ провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что сайты, заблокированные ее решениями, доступны литовским пользователям по соответствующим IP-адресам. Скачав списки телепрограмм на сайтах, можно было в прямом эфире смотреть различные телепрограммы, в том числе те, на которые распространяются ограничительные меры (санкции), одобренные Советом Европейского союза (ЕС).
Это решение было принято с учетом и в соответствии с правилами Совета ЕС, применяющими ограничительные меры против распространения дезинформации и пропаганды против ЕС и его государств-членов. В соответствии с ними хозсубъектам запрещается транслировать или способствовать трансляции контента, предоставляемого юридическими лицами, субъектами и организациями, включенными в перечень, установленный в приложениях к регламенту, или иным образом способствовать такому транслированию путем его передачи или распространения любыми способами, например, кабельное, спутниковое соединение, IP-телевидение, интернет-провайдеры, платформы или приложения для распространения видео.
Согласно Закону о международных санкциях, ЛКРТВ обеспечивает выполнение международных санкций, когда они связаны с трансляцией, ретрансляцией или распространением радио- и телепрограмм в интернете, деятельностью поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг, поставщиков услуг платформ для распространения видео.
Аналогичные решения ЛКРТВ приняла 8 марта, 10 мая и 21 июня.
В постановлениях, принятых Советом ЕС, в отношении следующих субъектов применяются ограничительные меры: RT – "Russia Today" на английском языке, RT – "Russia Today" в Великобритании, RT – "Russia Today" в Германии, RT – "Russia Today" во Франции, RT - "Russia Today" на испанском языке, "Спутник", "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр –
International", "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".
Поскольку запрещенные телевизионные программы передаются с использованием интернет-соединения, можно сделать вывод, что интернет-провайдеры способствуют передаче запрещенных телевизионных программ. Поэтому они обязаны принять все возможные меры для предотвращения доступа к контенту, указанному в регламенте.
В связи с этим ЛКРТВ приняла решение указать провайдерам сетей публичных электронных коммуникаций и услуг публичных электронных коммуникаций отменить доступ к указанным 53 IP-адресам, с которых осуществляется доступ к телевизионным программам, на которые распространяются ограничительные меры (санкции), утвержденные Советом ЕС.