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В Литве по инициативе общественного деятеля, журналиста и ведущего Андрюса Тапинаса собирают деньги для покупки военного турецкого боевого беспилотника "Байрактар" для Украины. Командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что приветствует эту идею и армия намерена способствовать приобретению беспилотника.
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2
© Zuma Press / Scanpix

"Конечно, одному Тапинасу это сложно сделать. (...) Насколько мне известно, министр обороны склонен реализовать этот проект вместе с господином Тапинасом. Вероятно, и армия здесь примет определенное участие", — сказал в пятницу генерал-лейтенант в интервью LRT.

Чтобы купить боевой беспилотник, Тапинас надеется собрать 5 млн евро пожертвований.

Украина уже более трех месяцев сражается с вторгшимися российскими войсками, но сталкивается с нехваткой оружия и призывает страны Запада передать его как можно больше.

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