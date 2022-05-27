"Конечно, одному Тапинасу это сложно сделать. (...) Насколько мне известно, министр обороны склонен реализовать этот проект вместе с господином Тапинасом. Вероятно, и армия здесь примет определенное участие", — сказал в пятницу генерал-лейтенант в интервью LRT.

Чтобы купить боевой беспилотник, Тапинас надеется собрать 5 млн евро пожертвований.

Украина уже более трех месяцев сражается с вторгшимися российскими войсками, но сталкивается с нехваткой оружия и призывает страны Запада передать его как можно больше.