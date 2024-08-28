В Литве в следующем году минимальная месячная зарплата составит 1 038 евро

Также принято решение рекомендовать социальным партнерам установить в коллективных договорах более высокие размеры, чем минимальная почасовая оплата и минимальная месячная заработная плата, установленные на 2025 год.
ММЗ в следующем году увеличится на 114 евро, или 12,34 проц., вместо 924 евро, установленных в этом году, а минимальная почасовая оплата увеличится на 0,7 евро, или примерно на 12,38 проц., вместо 5,65 евро в 2024 году.
По предварительным расчетам Министерства социальной защиты и труда, с учетом максимального размера необлагаемого налогом дохода на 2024 год, доход лиц, получающих ММЗ, после вычета налогов, в следующем году увеличится на 69 евро и достигнет 777 евро, что больше, чем предварительно прогнозируемый порог риска бедности на 2025 год (732 евро).
По прелиминарным расчетам Минфина, на реализацию предложений потребуется около 44 млн средств госбюджета.
По данным „Содры“, в мае 2024 года в Литве было около 100 тыс. работников, получающих ММЗ и меньше. Таких сотрудников в бюджетных учреждениях было около 13 тыс. (в апреле 2024 года – 13,3 тыс., в марте 2024 года – 13,8 тыс.).
Трехсторонний совет договорился о повышении ММЗ, но не принял одно решение относительно размера ММЗ в 2025 г., поскольку по этому вопросу были представлены разные мнения: представители работников предлагали повышать ММЗ по согласованной формуле: т. е. на 15,8 проц. или до 1070 евро, представители работодателей согласились с предложением Банка Литвы – повышать ММЗ постепенно: с 2025 г. повысить ММЗ на 10 проц., до 1016 евро.
ММЗ утверждается правительством после получения рекомендации Трехстороннего совета и с учетом показателей и тенденций экономического развития страны.
В 2024 г. ММЗ повышена до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов – до 747 евро. Эти изменения обусловили, что доходы человека, зарабатывающего ММЗ, „на руки“ возросли на 75,22 евро и достигли 708,4 евро.