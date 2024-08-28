В Литве в следующем году минимальная месячная зарплата составит 1 038 евро

По данным „Содры“, в мае 2024 года в Литве было около 100 тыс. работников, получающих ММЗ и меньше. Таких сотрудников в бюджетных учреждениях было около 13 тыс. (в апреле 2024 года – 13,3 тыс., в марте 2024 года – 13,8 тыс.).

Трехсторонний совет договорился о повышении ММЗ, но не принял одно решение относительно размера ММЗ в 2025 г., поскольку по этому вопросу были представлены разные мнения: представители работников предлагали повышать ММЗ по согласованной формуле: т. е. на 15,8 проц. или до 1070 евро, представители работодателей согласились с предложением Банка Литвы – повышать ММЗ постепенно: с 2025 г. повысить ММЗ на 10 проц., до 1016 евро.