2024.06.03 08:05

В Литве в силу вступил запрет на импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

 
ELTA
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Kalvarijų turgus
Kalvarijų turgus
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

С начала этой недели в Литве запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси. Специальный список запрещенных товаров подготовлен Минсельхозом и утвержден правительством.

В список входят товары 24 групп: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, злаки, масло, напитки, табак и др. В Литву из России и Беларуси запрещено импортировать разные продукты растительного происхождения.

С 3 июня в Литву запрещен импорт и готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. В их числе разные мясные изделия, рыбные изделия, изделия из ракообразных, моллюсков и других обитающих в водоемах беспозвоночных или насекомых, а также сахар, кондитерские изделия, какао, изделия из какао, изделия из злаков, муки, крахмала или молока, овощей, фруктов, орехов и других растительных частиц, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, остатки пищевых продуктов и их отходы, корма для животных.

Кроме того, запрещен импорт табака, переработанных табачных заменителей, продуктов, в составе которых есть или нет никотина, предназначенные для того, чтобы никотин попал в организм человека.

В список не были включены сельскохозяйственные продукты, которые не импортируют из альтернативных источников (некоторые грибы, ягоды, растительные материалы для плетения, меласса, некоторые корма для животных и др.).

Правительство запретило импорт этих товаров, но их транзит по территории Литвы не запрещается.

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