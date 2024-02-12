В Литве в Сейме рассмотрят предложение продлить национальные санкции против граждан России и Беларуси еще на год

Предложение еще на один год продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, и ужесточить проверку прибывающих в Литву граждан Беларуси, на прошлой неделе одобрило правительство.

В проекте предусматривается, что в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку.

Как и в предыдущем решении, поправки в закон предусматривают ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.