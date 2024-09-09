В Литве в этом году почти 36 000 иностранцам не разрешили работать и жить в стране

За первые восемь месяцев этого года также было аннулировано 11 574 ВНЖ, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 3 419. В этом году въезд в Литву запретили 5 822 иностранцам – это почти в два раза больше, чем в прошлом году (3 174).