В Литве в этом году планируют обучить более 480 операторов дронов

По окончании курса жители получат лицензию, дающую право осуществлять полеты дронов в течение пяти лет в подкатегориях А1/А3 открытой категории, а также удостоверение об окончании курса.

Заместитель министра обороны Камиле Гогелене выразила удовлетворение в связи с тем, что на этой площадке для тренировок также будут проводиться курсы операторов дронов. По ее словам, когда 1 августа началась регистрация на эти курсы, все расписания на сентябрь были заполнены за один день.