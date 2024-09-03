В Литве в этом году планируют обучить более 480 операторов дронов

„Когда меня назначали на должность министра обороны, одна из вещей, которые я обещал, что мы должны создать „реестр“ дронов, открытый для общественности, чтобы как можно больше наших людей могли пройти хотя бы базовый курс оператора дронов“, - во вторник на церемонии открытии центра при Литовской военной академии сказал Л. Кащюнас.
„В этом году речь идет о 480 операторах дронов, в следующем году – о тысяче. Однако, видя, как люди активно регистрируются, мы планируем искать пути увеличения возможностей“, - сказал он.
Министр отметил, что наибольший интерес к курсам операторов дронов наблюдается в Вильнюсе и Каунасе. По его словам, некоторые жители Вильнюса регистрируются на программу и в регионах.
Заместитель главы Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жямайтиса Гинтарас Багдонас указал, что на двухдневное обучение могут зарегистрироваться все граждане Литвы в возрасте от 18 лет и старше, прошедшие базовую программу гражданского сопротивления.
„Цель этого курса – укрепить способность гражданского общества сопротивляться, предоставить знания и навыки о беспилотниках. (...) В первый день запланирован теоретический курс, по итогам которого участникам предстоит пройти тест из 40 вопросов. На второй день пройдут практические занятия, которые позволят освоить основы управления дронами“, - рассказал Г. Багдонас.
По его словам, обучение управлению дронами будет проходить как на стационарных курсах в Вильнюсе, так и на полевых курсах в других городах страны. Чаще всего их планируют проводить на выходных.
По окончании курса жители получат лицензию, дающую право осуществлять полеты дронов в течение пяти лет в подкатегориях А1/А3 открытой категории, а также удостоверение об окончании курса.
ELTA напоминает, что в начале августа в Вильнюсе открылась первая площадка для тренировок дронов. Эта зона доступна любому жителю, желающему попрактиковаться в навыках пилотирования дронов.
Заместитель министра обороны Камиле Гогелене выразила удовлетворение в связи с тем, что на этой площадке для тренировок также будут проводиться курсы операторов дронов. По ее словам, когда 1 августа началась регистрация на эти курсы, все расписания на сентябрь были заполнены за один день.