В Литве ужесточают ответственность за преступления против государства

За поправки в УК, предусматривающие это, проголосовал 101 член Сейма, 1 – против, еще 6 депутатов воздержались.

Согласно принятым поправкам, лица, организовавшие или участвовавшие в заговоре с целью совершения государственного переворота или участвовавшие в государственном перевороте, могут быть наказаны не только лишением свободы на срок от 4 до 20 лет, но и пожизненным заключением.

Более строгая ответственность ждет и тех, кто помогает другому государству или его организации действовать против Литвы, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, чрезвычайным положением или мобилизацией. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.