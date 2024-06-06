В Литве ужесточают ответственность за преступления против государства

За поправки в УК, предусматривающие это, проголосовал 101 член Сейма, 1 – против, еще 6 депутатов воздержались.
Согласно принятым поправкам, лица, организовавшие или участвовавшие в заговоре с целью совершения государственного переворота или участвовавшие в государственном перевороте, могут быть наказаны не только лишением свободы на срок от 4 до 20 лет, но и пожизненным заключением.
Более строгая ответственность ждет и тех, кто помогает другому государству или его организации действовать против Литвы, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, чрезвычайным положением или мобилизацией. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Поправки в УК также ужесточили ответственность за коллаборационизм. Гражданин Литвы, который в условиях оккупации или аннексии помогал структурам незаконной власти закрепить оккупацию или аннексию, подавлять сопротивление литовского населения или иным образом помогал незаконной власти действовать против Литвы, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.
Было решено ужесточить уголовную ответственность за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций. По новым положениям это будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.
Участие в деятельности антиконституционных организаций или групп, вооруженных огнестрельным оружием, взрывчаткой или взрывчатыми веществами, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. Тогда как лидеры таких организаций или групп будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненным заключением.