В Литве уже получены заявки от двух партий для участия в президентской кампании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

С началом президентской предвыборной кампании в воскресенье, в Главную избирательную комиссию (ГИК) уже поступили заявки от двух политических партий – для участия в выборах зарегистрировались союз демократов "Во имя Литвы" и Партия свободы.

"Вчера мы получили заявки от двух политических партий на регистрацию их в качестве участников политической кампании", – сказала в понедельник утром председатель ГИК Лина Петронене в интервью для радиостанции LRT radijas.

"Союз демократов также выдвинул и своего кандидата – Гедримаса Еглинскаса", – добавила она.

По словам Л. Петронене, Партия свободы в заявке на регистрацию не указала своего кандидата для участия в политической кампании. Однако, отметила она, Избирательным кодексом предусмотрена такая возможность.

"До 19 февраля регистрируются участники политической кампании, и, в отличие от предыдущих выборов, в этом году могут зарегистрироваться и политические партии – они о своем кандидате могут сообщить немного позже", – пояснила Л. Петронене.

За 6 месяцев до даты выборов главы страны, 12 ноября, официально началась политическая президентская предвыборная кампания.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии