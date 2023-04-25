В Литве узаконили политику разворота нелегальных мигрантов

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), предоставляет Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайных ситуаций или положений. Также предусмотрена возможность временно ограничивать передвижения иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища вне зависимости от того, легально они оказались в стране или нет. Но просителя убежища, нелегально пересекшего границу, сотрудники смогут задержать.

После обсуждений в парламенте и разногласий даже в рядах правящих, комитеты Сейма пришли к компромиссу и предусмотрели, что СОГГ может разворачивать иностранцев только на приграничной полосе – до пяти километров от государственной границы.

Хотя последняя инициатива закона подвергается критике со стороны правозащитников, в МВД утверждают, что изменения отвечают сегодняшним проблемам и обеспечивают национальную безопасность страны, усиливая охрану государственной границы.

Также подчеркивается, что правовыми актами установлены определенные предохранители – например, запретить въезд мигрантов в страну можно будет только после официального решения Правительства, отвечающего рекомендациями Комиссии по национальной безопасности.

Кроме того, закон предусматривает исключения для уязвимых иностранцев, спасающихся от войны, преследований или стремящихся въехать в страну в гуманитарных целях – таких лиц будут допускать в Литву. В то время иностранцам, не имеющим права на въезд, при необходимости будет оказана медицинская или иная гуманитарная помощь.

Если президент подпишет закон, такая политика разворота вступит в силу с 3 мая.

Практику разворота мигрантов, незаконно пересекающих государственную границу, сотрудники.