2024.05.23 11:16

В Литве утвержден список продуктов российского и белорусского происхождения: что запрещено к ввозу?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Министерство сельского хозяйства Литвы подготовило конкретный список сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, запрещенных к ввозу в страну.

По словам министерства, список, в котором содержится более 2,8 тыс. различных продуктов, должен быть одобрены правительством страны.

„Утверждение этого списка запрещенных сельскохозяйственных продуктов и кормов ослабит экономику стран, представляющих угрозу национальной безопасности Литвы, и в то же время укрепит национальную безопасность нашей страны“, - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Как указывает министерство, в список вошли 24 группы продуктов – живые животные, мясо и продукты его субпродукты, рыба, молоко и продукты из него, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, крупы, растительное масло, напитки, табак и другие продукты.

Отмечается, что с учетом детального анализа данных об импорте из России и Беларуси и возможного существенного ущерба переработчикам в список не включена сельскохозяйственная продукция, не имеющая альтернативных источников импорта.

Как указывает Минсельхоз, установленные ограничительные меры должны будут применять с 3 июня текущего года.

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