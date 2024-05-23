В Литве утвержден список продуктов российского и белорусского происхождения: что запрещено к ввозу?

По словам министерства, список, в котором содержится более 2,8 тыс. различных продуктов, должен быть одобрены правительством страны.

„Утверждение этого списка запрещенных сельскохозяйственных продуктов и кормов ослабит экономику стран, представляющих угрозу национальной безопасности Литвы, и в то же время укрепит национальную безопасность нашей страны“, - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.