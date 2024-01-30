В Литве утвержден план учений по гражданской обороне государственного уровня

Сообщается, что в ближайшие три года в Литве планируется провести 57 штабных, функциональных и комплексных учений государственного уровня, направленных на противодействие возможным нападениям, гибридным и военным угрозам, контроль над другими крупномасштабными инцидентами и обеспечение общественной безопасности во время их.

В запланированном трехлетнем цикле высокоинтенсивных учений государственного уровня примут участие не только министерства, государственные и муниципальные учреждения и органы страны, но также к участию будут приглашены представители неправительственных и международных гуманитарных организаций, хозсубъекты, жители страны.