2024.08.28 11:30

В Литве утвержден дополнительный план действий отрасли обороны и безопасности на 36 млн евро

 
ELTA
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Kontrmobilumo priemonių pristatymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
Kontrmobilumo priemonių pristatymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По инициативе Министерства экономики и инноваций четыре министра утвердили план дополнительных действий промышленности обороны и безопасности. На его реализацию планируется выделить более 36,3 млн евро.

„За последние пять лет количество сотрудников оборонных предприятий увеличилось примерно на 14 проц., а общий оборот бизнеса оборонной отрасли за этот период увеличился почти вдвое. (…) Кроме того, за счет создания благоприятной среды для роста всей оборонно-промышленной отрасли страны мы обеспечиваем потребности Литвы и всей Европы в сфере обороны и безопасности“, - цитируется в сообщении министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Ожидается, что утвержденный план действий создаст благоприятные условия для более быстрого расширения литовских предприятий оборонной и охранной промышленности, повысит конкурентоспособность отрасли и будет способствовать инновациям и инвестициям.

Ожидается, что это также будет стимулировать экспорт продукции литовского происхождения, что обеспечит тесное сотрудничество между учреждениями национальной обороны, общественной безопасности, научными учреждениями и бизнесом в сфере национальной обороны и безопасности.

План реализации основных направлений развития литовской отрасли обороны и безопасности утвержден совместным указом министров экономики и инноваций, иностранных дел, обороны и внутренних дел.

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