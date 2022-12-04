В Литве — тысячи попыток обойти введенные против России и Беларуси санкции

На границе с Беларусью грузовик заезжает в специальный ангар. Сотрудники таможни с помощью рентгеновского аппарата проверят, действительно ли ввозится то, что указано в документах. В последнее время часто бывает наоборот.

С июля таможня остановила более 10 000 грузов, когда отправителем или получателем была Россия, и 3 100 грузов, когда отправителем или получателем была Беларусь.

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“Пытаются провезти запрещенные товары, в том числе металлы и другие”, — сказал Дарюс Жвиронас, генеральный директор Департамента таможни.

Подозрения вызвала и статистика. Когда Евросоюз ввел санкции против России и Беларуси, резко увеличился поток товаров из стран-союзников России: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии.

За десять месяцев этого года из Литвы в эти страны было ввезено более чем в два раза больше товаров, чем в прошлом году, а из Средней Азии в Литву было ввезено почти вдвое больше, чем в прошлом году.

“Экспорт товаров в, из России, в, из Беларуси практически невозможен. Так что нормально, что мы ищем новые рынки", - сказала LNK вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Таможня подозревает, что груз на самом деле предназначен для России, только в документах указана другая страна.

“В действительности видно, что бизнес-схема нелогична. И этот товар действительно везут откуда-то поближе: из России или Беларуси”, — сказал Д. Жвиронас.

Иногда в документах указывается, что грузовик из Узбекистана прибывает через два дня, или что якобы малоценный груз везут из середины Азии.

"Топливные гранулы, стоимость которых не очень высока, — сомнительно, что из-за возможной прибыли в несколько сотен евро транспортное средство поедет из стран Центральной Азии в Литву", - сказал гендиректор Департамента таможни.

Попытки обойти санкции идут и в другую сторону. Предпринимаются попытки экспорта западных товаров из Литвы в якобы страны Центральной Азии, хотя есть подозрения, что реальным получателем будет Россия.

"Компрессоры, были и другие товарами двойного назначения, такие случаи бывают", - сказал он.

Такой поток - из Европы в Россию - выгоднее. Потому что Россия сейчас остро нуждается в различном промышленном оборудовании, особенно если его еще можно использовать в военной промышленности.

“Мы видим увеличение потоков через такие страны, как Казахстан. Однако доказать, что товары идут в Россию через Казахстан, непросто”, — заявила в свою очередь министр финансов Гинтаре Скайсте. Таможня ужесточает проверки - будут останавливать больше грузовиков.

“Здесь перед таможней будет поставлена ​​задача изобрести и найти определенные законные способы предотвращения такой попытки обойти санкции”, - сказала Г. Скайсте.

Чтобы обойти санкции, россиянам нужны помощники в Европе — кто-то, кто примет или отправит груз. Ситуация Литвы уникальна, в связи с тем, что у нас есть граница с Россией, Беларусью, предприниматели со всей Европы пытаются помочь россиянам обойти санкции через Литву.

"Многие компании из западных стран, Германии и Италии пытаются экспортировать и импортировать товары", - сказал гендиректор Департамента таможни.

Сейчас уклонение от санкций является преступлением не во всех европейских странах.

На этой неделе Совет Европейского союза решил, что страны должны расширить свои уголовные кодексы и ввести уголовную ответственность за уклонение от санкций.

Литва предлагает всем странам ЕС стандартизировать проверки грузов.

Литва также предложит применить к Беларуси те же санкции, что и к России.

“Чтобы не произошло обхода санкций против России при перевозке товаров или оказании услуг через Беларусь. Мы очень надеемся, что это появится в девятом пакете санкций, переговоры по которому начнутся в конце этой недели", - сказала вице-министр иностранных дел.