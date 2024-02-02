В Литве только 4% женщин занимают руководящие должности в правоохранительных органах

Как сообщила в пятницу радио LRT А. Билотайте, статистика показывает, что в настоящее время около трети сотрудников, работающих в уставных учреждениях Литвы, составляют женщины. По словам министра, их число в правоохранительных органах растет.
"За 20 лет определенно произошли значительные изменения – количество женщин-офицеров увеличилось на 20 процентов. Если оценивать полицию, то там 43 процента женщин", - рассказала А. Билотайте.
Однако, по ее словам, женщины составляют меньшинство в корпусе руководителей уставных органов.
"Но, если взглянуть на руководящие должности, мы видим, что женщины занимают только 4 процента руководящих позиций", - сказала министр.
А. Билотайте утверждает, что такая ситуация обычно вызвана сформировавшимися стереотипами о работе в правоохранительных органах, неуверенностью в себе и другими возможными факторами.
"Как видно из исследований, выбор женщин прийти в правоохранительные органы очень часто связан с их самореализацией, их вовлеченность в работу значительно выше. Между тем, глядя на мужчин, которые приходят работать в правоохранительные органы, часто это связывают с тем, что их поощряют к выбору этой профессии и с тем, что существуют определенные социальные гарантии, связанные с профессией офицера", - прокомментировала министр внутренних дел.
В пятницу в Вильнюсе организуется международная конференция "Женщины в правоохранительных органах".