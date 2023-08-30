В Литве создается межведомственная группа для определения угроз со стороны Беларуси

"Различные меры по снижению угроз – такие как сокращение времени работы пограничных пунктов, ужесточение проверок, ужесточение контроля над акцизными товарами или ограничение определенных транспортных пропускных мощностей – будут вводиться с учетом созданной системы объективных показателей угроз", – сказал глава НЦАУ Вилмантас Виткаускас.
"Дополнительное закрытие пунктов пропуска или полное закрытие границы с Беларусью в качестве меры также будет предусмотрено после оценки того, в какой мере система индикаторов выявляет угрозы соответствующего масштаба", – добавил В. Виткаускас.
Реализация намеченных мер будет проходить координированно вместе с Польшей, Латвией и Эстонией и, следовательно, будет способствовать контролю упомянутых угроз в региональном масштабе, говорится в пресс-релизе.
В состав рабочей группы войдут представители НЦАУ, МВД, МИД, министерств транспорта, финансов, национальной обороны и юстиции, Службы охраны государственной границы, Департамента миграции, Второго департамента оперативных служб и Департамента государственной безопасности.
Литва уже приняла меры по укреплению безопасности страны. Несколько недель назад были закрыты пункты пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью, был обновлен план прикрытия охраны госграницы, согласно которому на прошлой неделе прошли военно-пограничные учения, а также ужесточена проверка белорусских граждан, находящихся в стране, на предмет угрозы национальной безопасности.
В настоящее время на границе с Беларусью дежурят не только пограничники – помимо военнослужащих на границе дежурят сотрудники отряда антитеррористических операций Арас, а также подразделения сил специального назначения Службы общественной безопасности.
В МВД заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о закрытии пограничных пунктов пропуска Лаворишкес и Райгардас.