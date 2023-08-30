В Литве создается межведомственная группа для определения угроз со стороны Беларуси

Литва уже приняла меры по укреплению безопасности страны. Несколько недель назад были закрыты пункты пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью, был обновлен план прикрытия охраны госграницы, согласно которому на прошлой неделе прошли военно-пограничные учения, а также ужесточена проверка белорусских граждан, находящихся в стране, на предмет угрозы национальной безопасности.

В настоящее время на границе с Беларусью дежурят не только пограничники – помимо военнослужащих на границе дежурят сотрудники отряда антитеррористических операций Арас, а также подразделения сил специального назначения Службы общественной безопасности.

В МВД заявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о закрытии пограничных пунктов пропуска Лаворишкес и Райгардас.