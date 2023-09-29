В Литве размещена система дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS

По данным Литовской армии, на базе ВВС в Зокняе самолеты AWACS свои задачи выполняют с четверга, вместе размещено примерно 150 военнослужащих.

Самолеты AWACS, ведущие наблюдение за военной активностью России, принадлежат парку разведывательных самолетов НАТО, базирующемуся в Гайленкирхене (Германия), сообщается в пресс-релизе.

"Инфраструктура Вооруженных сил Литвы, выбранная для выполнения задач, является результатом нашей работы, инвестиций и возможностей по размещению самолетов и личного состава. Союзники из 16 стран в течение 6 недель будут выполнять задачи с базы ВВС в Шяуляе. Силы НАТО направляются туда, где они необходимы в данный момент", – подчеркнул главком ВВС полковник Антанас Матутис.