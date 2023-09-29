В Литве размещена система дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS

По данным Литовской армии, на базе ВВС в Зокняе самолеты AWACS свои задачи выполняют с четверга, вместе размещено примерно 150 военнослужащих.
Самолеты AWACS, ведущие наблюдение за военной активностью России, принадлежат парку разведывательных самолетов НАТО, базирующемуся в Гайленкирхене (Германия), сообщается в пресс-релизе.
"Инфраструктура Вооруженных сил Литвы, выбранная для выполнения задач, является результатом нашей работы, инвестиций и возможностей по размещению самолетов и личного состава. Союзники из 16 стран в течение 6 недель будут выполнять задачи с базы ВВС в Шяуляе. Силы НАТО направляются туда, где они необходимы в данный момент", – подчеркнул главком ВВС полковник Антанас Матутис.
Как сообщается в пресс-релизе Литовской армии, самолеты AWACS в ближайшие дни начнут разведывательные полеты над территорией Альянса. Самолет на базе лайнера Boeing 707 обеспечивает наблюдение, управление, контроль воздушного пространства, он способен обнаруживать ракеты, боевую активность на расстоянии сотен километров, определять координаты различных систем и возможные направления ударов.