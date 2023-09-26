В Литве рассмотрят законоправки, обязующие кандидатов в президенты и депутаты Сейма указывать свое членство в компартии

Доработанный проект, рассмотренный Комитетом Сейма по вопросам права и правопорядка, предусматривает, что если кандидат в анкете указывает о своем членстве в коммунистической партии и/или ранее занимавшейся в ней должности, то на плакате кандидата, выпускаемого Избирательной комиссией, а также на плакате со списком кандидатов должны указываться название партии и занимавшаяся в ней должность.
Следует отметить, что такие положения сейчас применяются и к бывшим сотрудникам КГБ.
Если кандидат в депутаты Сейма, президенты Республики, депутаты муниципальных советов, мэры, депутаты Европейского Парламента не укажет такую информацию, Главная избирательная комиссия (ГИК) сможет обратиться в государственные учреждения, которые хранят такие личные данные о членстве и ранее занимавшихся должностях в компартии, и не позднее чем за 32 дня до дня выборов проверить информацию о кандидате.
В случае получения от компетентного учреждения данных о членстве и должностях кандидата в коммунистической партии, ГИК должна опубликовать эти данные на своем сайте в течение 24 часов с момента их получения.
Как считают разработчики этих поправок, парламентарии Пауле Кузьмицкене и Андрюс Вишняускас, кандидаты, баллотирующиеся на важные государственные должности, должны раскрывать избирателям важную информацию о фактах своей жизни, указывая принадлежность к коммунистическим партиям и ранее занимавшиеся в них должности.