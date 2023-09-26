В Литве рассмотрят законоправки, обязующие кандидатов в президенты и депутаты Сейма указывать свое членство в компартии

Доработанный проект, рассмотренный Комитетом Сейма по вопросам права и правопорядка, предусматривает, что если кандидат в анкете указывает о своем членстве в коммунистической партии и/или ранее занимавшейся в ней должности, то на плакате кандидата, выпускаемого Избирательной комиссией, а также на плакате со списком кандидатов должны указываться название партии и занимавшаяся в ней должность.

Следует отметить, что такие положения сейчас применяются и к бывшим сотрудникам КГБ.

Если кандидат в депутаты Сейма, президенты Республики, депутаты муниципальных советов, мэры, депутаты Европейского Парламента не укажет такую ​​информацию, Главная избирательная комиссия (ГИК) сможет обратиться в государственные учреждения, которые хранят такие личные данные о членстве и ранее занимавшихся должностях в компартии, и не позднее чем за 32 дня до дня выборов проверить информацию о кандидате.