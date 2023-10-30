В Литве прокомментировали идею вице-секретаря Совбеза Беларуси "пробить коридор" к Балтике "силой оружия"

Угрозы Павла Муравейко «пробить коридор» для транзита белорусских товаров через Литву свидетельствуют о том, что введенные против Минска ограничения имеют влияние на экономические и финансовые результаты государственного бюджета Беларуси, считает Пятрас Ауштрявичюс.

— Это хорошо, — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, надо понимать, что «Минск сам собой, может быть, и не представляет военной угрозы или риска, но он все-таки играет в более широком плане под музыку из Кремля, из Москвы», а это значит, что все угрозы «должны анализироваться, должны приниматься решения».