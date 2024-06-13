В Литве продлили запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

В настоящее время предусмотрено, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Министерством культуры поправкам к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь рассматриваются в Национальной стратегии безопасности как страны, представляющие опасность и угрозу для Литвы.