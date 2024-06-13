В Литве продлили запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

За предусматривающие это поправки к закону высказались 99 парламентариев, никто не проголосовал против, 3 члена Сейма воздержались.
В настоящее время предусмотрено, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Министерством культуры поправкам к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь рассматриваются в Национальной стратегии безопасности как страны, представляющие опасность и угрозу для Литвы.
Принятый закон вступает в силу 1 октября 2024 года.
В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией либо Беларусью. Исключение касается только каналов, распространяемых странами Европейского союза (ЕС).