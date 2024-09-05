В Литве представлен план защиты культурных ценностей на случай войны

„Культура и ее наследие – это не что иное, как идентичность нашего государства. Россияне, напавшие на Украину, в первую очередь уничтожают памятники, грабят, крадут или сжигают все музейные ценности, разрушают церкви и т. д. Они разрушают идентичность нации, чтобы у нее больше ничего не было, и ее люди больше не знали, кто они“, - сказал он, подчеркнув важность сохранения культурных ценностей.