В Литве представлен план защиты культурных ценностей на случай войны

„За лето все ценности, хранящиеся в наших музеях, были инвентаризированы, классифицированы по приоритетам, был составлен алгоритм и план, как и куда эти ценности будут эвакуированы в случае войны“, - сказал Elta председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис, положительно оценивая представленный ведомствами план.
Депутат Сейма рад, что в сентябре этот план будет опробован на практике.
„Еще больше меня успокоило то, что в этом месяце пройдут всеобщие учения, в рамках которых будет опробована реализация этого плана. (...) Все это готовится и согласовывается на самом высоком уровне“, - сказал В. Юозапайтис.
„Сегодня комитет подтвердил, что учения будут проводиться не для того, чтобы (учреждения – ELTA) могли порадоваться и посмотреть, на что они способны, а для того, чтобы увидеть, какие вызовы могут возникнуть, и иметь возможность к ним подготовиться“, - добавил он.
По словам председателя комитета, в предусмотренные в плане сценарии также внесена эвакуация культурных ценностей за границу.
„С теми странами, в которые могут быть эвакуированы культурные ценности, уже ведутся переговоры, (организуется – ELTA) даже подписание договоров“, - отметил В. Юозапайтис, подчеркнув важность культурных ценностей.
„Культура и ее наследие – это не что иное, как идентичность нашего государства. Россияне, напавшие на Украину, в первую очередь уничтожают памятники, грабят, крадут или сжигают все музейные ценности, разрушают церкви и т. д. Они разрушают идентичность нации, чтобы у нее больше ничего не было, и ее люди больше не знали, кто они“, - сказал он, подчеркнув важность сохранения культурных ценностей.
Руководство НЦКУ: цель учений – выяснить пробелы
В свою очередь, глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас, принимавший участие в заседании комитета, заверил, что государство, по сути, уже готово к защите культурных ценностей во время войны.
„Комитету по культуре был представлен план с определенными вариантами того, что произойдет, если потребуется эти ценности защитить где-то локально или потребуется их эвакуировать. Комитету были представлены все времена, способы, пути, местности и прочее“, - Elta сказал В. Виткаускас.
„Государство подготовлено. Вопрос только в скорости и масштабах реализации. Но в целом признается, что идея целесообразна и эффективна“, - сказал он.
Однако глава НЦКУ подчеркивает, что цель учений, запланированных на 23-26 сентября, – выяснить, что еще можно усовершенствовать в подготовленном плане.
„Мы опробуем, посмотрим, как всё работает. Цель учений не в том, чтобы порадоваться тому, что мы придумали, а в том, чтобы увидеть, где есть пробелы. И если мы увидим, что что-то нужно адаптировать, изменить, это будет сделано немедленно“, - сказал он.