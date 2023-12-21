В Литве предлагают создать комиссию по оценке гастролирующих исполнителей из РФ

"Также комиссия могла бы составить рекомендательную анкету, на которую могли бы ответить организаторы, отвечая для себя на вопрос, является ли этот исполнитель пророссийским. И не важно, подает ли он заявление на визу, есть ли у него шенгенская виза или у него есть паспорт какой-то другой страны Евросоюза. И после ответа на эту анкету они будут спокойны, что могут привезти этого исполнителя", - подчеркнул он.