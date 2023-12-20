В Литве предлагают создать комиссию для оценки российских исполнителей

"Мы подняли вопрос, что это очень плохо, когда артисты объявляют о приезде, билеты распространяются и люди их покупают, потом СМИ распространяют сообщения о том, могут ли эти люди находиться в Литве и выступать, а только потом ведомства принимают решения и запрещают им приезжать", - сказал член Комитета по культуре Витаутас Кярнагис.
"Поэтому комитетом было принято решение обратиться в правительство с просьбой создать при Министерстве культуры комиссию, которая будет курировать этот вопрос", - сообщил он.
В. Кярнагис утверждает, что, по мнению комитета, в состав комиссии могли бы войти представители Министерства культуры, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел.
По его словам, для экспертной оценки в комиссию могут быть приглашены представители Департамента государственной безопасности (ДГБ), Департамента миграции и полиции.
"Тогда будет очень четкая процедура: если выступает (пророссийский) исполнитель, то у комиссии надо спросить, почему он находится в Литве и что было сделано или не сделано", - сказал В. Кярнагис.
"Также комиссия могла бы составить рекомендательную анкету, на которую могли бы ответить организаторы, отвечая для себя на вопрос, является ли этот исполнитель пророссийским. И не важно, подает ли он заявление на визу, есть ли у него шенгенская виза или у него есть паспорт какой-то другой страны Евросоюза. И после ответа на эту анкету они будут спокойны, что могут привезти этого исполнителя", - подчеркнул он.
Однако политик подчеркнул, что очень важно осознавать, что целью комиссии является не оценка самого искусства, а политическая позиция исполнителей.
"Не следует говорить о какой-либо цензуре. Комиссия просто будет оценивать определенные высказывания отдельных лиц, определенные позиции, одобрение чего-то, что может быть для нас неприемлемо", - заверил он.
Хотят ужесточить ответственность организаторов
Представитель Комитета по культуре также сообщает, что для того, чтобы предотвратить возможность выступления пророссийских артистов в Литве, будут приняты определенные изменения в законодательство.
"В любом случае мы повысим ответственность бизнеса и организаторов за привоз в Литву таких людей, которые представляют угрозу национальной безопасности. Какие это будут штрафы и ответственность, я сейчас не могу ответить, но они обязательно будут. А также в Сейме, я думаю, что в январе и феврале мы подготовим поправки к проектам законов, которые будут необходимы для более слаженной работы этой комиссии", - сказал В. Кярнагис.