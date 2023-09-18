В Литве предлагают рассмотреть вопрос о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам

По оценкам Минобороны, Литве "необходимо пересмотреть положения этой конвенции в контексте национальной безопасности", поскольку с момента присоединения Литвы к Конвенции в Осло, запрещающей использование, перевозку, производство или складирование кассетных боеприпасов, ситуация с безопасностью заметно ухудшилась.
В качестве аргументов в пользу своего предложения Минобороны приводит не только изменившуюся геополитическую ситуацию, но и тот факт, что соседи Литвы, а также большинство граничащих с Россией и Беларусью союзников не являются участниками данной Конвенции.
"В Конвенции не участвуют США, а также другие государства, наши союзники, с которыми мы планируем сообща защищаться от возможной агрессии: Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния, Турция", – говорится в документе Минобороны.
Кроме того, в министерстве считают, что в случае вооруженного конфликта Россия и Беларусь применят кассетные боеприпасы, что даст им военное преимущество. Поэтому, продолжает Минобороны, принятые ограничения снижают обороноспособность и боевой потенциал Литвы.
Излагая свою позицию, Минобороны опирается также и на опыт российской войны в Украине. По мнению министерства, важно обеспечить необходимое количество стандартных боеприпасов, что создает дополнительные логистические и финансовые проблемы.
"Своевременная замена стандартных боеприпасов на кассетные позволяет сократить количество боеприпасов для достижения того же эффекта, снижается и логистическая нагрузка", – отметили в министерстве.
Между тем, в ответ на опасения относительно возможного вреда гражданскому населению, Минобороны заявило, что кассетные боеприпасы имеют отрицательную конструктивно-техническую особенность – вторичные заряды иногда не срабатывают. Однако при этом указывается, что абсолютное большинство качественно изготовленных кассетных боеприпасов срабатывает, что позволяет быстро и эффективно заминировать территории применения боеприпасов.
Минобороны и министр Арвидас Анушаускас обратились с этим предложением к президенту Гитанасу Науседе, премьер-министру Ингриде Шимоните, спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, председателям комитетов Сейма Лауринасу Кащюнасу, Жигимантасу Павиленису и министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.