В Литве предлагают рассмотреть вопрос о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам

По оценкам Минобороны, Литве "необходимо пересмотреть положения этой конвенции в контексте национальной безопасности", поскольку с момента присоединения Литвы к Конвенции в Осло, запрещающей использование, перевозку, производство или складирование кассетных боеприпасов, ситуация с безопасностью заметно ухудшилась.

В качестве аргументов в пользу своего предложения Минобороны приводит не только изменившуюся геополитическую ситуацию, но и тот факт, что соседи Литвы, а также большинство граничащих с Россией и Беларусью союзников не являются участниками данной Конвенции.

"В Конвенции не участвуют США, а также другие государства, наши союзники, с которыми мы планируем сообща защищаться от возможной агрессии: Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния, Турция", – говорится в документе Минобороны.