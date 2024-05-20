В Литве предлагают продлить льготы по НДС на отопление

"Цены на тепло еще далеки от докризисного уровня. По сравнению с 2021 годом средняя цена на централизованное отопление сейчас выросла более чем в два раза. Большинству жителей страны с низкими и средними доходами по-прежнему приходится выделять значительную часть своих доходов на оплату основных коммунальных услуг. Льгота по НДС позволит облегчить тяжелое финансовое положение потребителей, особенно тех, кто сталкивается с риском бедности", - отметил Э. Сабутис.