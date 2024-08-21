2024.08.21 14:49

В Литве предлагают повысить минимальную зарплату до 1038 евро: доход "на руки" вырос бы на 69 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
деньги
деньги
ФОТО: Shutterstock

Как указано в информационной системе правовых актов, в проекте постановления Министерства социальной защиты и труда (Соцмин) правительству предлагается в 2025 году повысить минимальную ежемесячную заработную плату (МЗП) до 1038 евро, а минимальную почасовую ставку – до 6,35 евро.

Соцмин также предлагает рекомендовать социальным партнерам установить в коллективных договорах более высокие размеры минимальной почасовой ставки и минимальной ежемесячной заработной платы, чем те, что установлены в 2025 году.

Если правительство одобрит это предложение, MЗП увеличится на 114 евро или на 12,34 проц. вместо установленных в этом году 924 евро, а минимальная почасовая ставка увеличится на 0,7 евро, или примерно на 12,38 проц., вместо 5,65 евро в 2024 году.

По предварительным расчетам Соцмина, с учетом максимального размера необлагаемого налогом дохода на 2024 год, доход лиц, получающих МЗП, после вычета налогов, в следующем году увеличится на 69 евро и составит 777 евро, что больше приблизительно прогнозируемого порога риска бедности на 2025 год (732 евро).

По предварительным расчетам Минфина, всего на реализацию предложений, содержащихся в проекте, потребуется около 44 млн евро. По предварительным расчетам Соцмина, на повышение коэффициента для работников бюджетных учреждений в 2025 году понадобится дополнительно 53 млн евро, а в 2026 году – дополнительно 55 млн евро.

По данным Содры на май 2024 года, в Литве насчитывалось около 100 тыс. работников, получающих МЗП и меньше. Таких работников в бюджетных учреждениях было около 13 тыс. (в апреле 2024 г. – 13,3 тыс., в марте 2024 г. – 13,8 тыс.).

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