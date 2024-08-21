В Литве предлагают повысить минимальную зарплату до 1038 евро: доход "на руки" вырос бы на 69 евро

Соцмин также предлагает рекомендовать социальным партнерам установить в коллективных договорах более высокие размеры минимальной почасовой ставки и минимальной ежемесячной заработной платы, чем те, что установлены в 2025 году.

Если правительство одобрит это предложение, MЗП увеличится на 114 евро или на 12,34 проц. вместо установленных в этом году 924 евро, а минимальная почасовая ставка увеличится на 0,7 евро, или примерно на 12,38 проц., вместо 5,65 евро в 2024 году.