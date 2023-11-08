В Литве предлагают изменить дату празднования Международного дня защиты детей

Но дети не останутся без праздника – члены комитета одобрили предложение отмечать День ребенка в третью пятницу мая, а 20 ноября будет Всемирный день защиты прав детей. Однако окончательное решение по этому поводу должен будет принять весь Сейм.

"Если мы проводим декоммунизацию, то это действительно желание провести ее до конца и пересмотреть памятные дни. У нас уже есть День матери, День отца, а третья пятница мая будет Днем ребенка. Когда тепло, перед школьными каникулами, все семьи могут праздновать одновременно. 20 ноября будет Международным днем ​​защиты прав детей", - сказала член Сейма Даля Асанавичюте на заседании Комитета по образованию и науке.

С ней согласился академик, профессор Эугениюс Йовайша.

"Совершенно правильно разъяснен коммунистический контекст 1 июня. Мы очень рекомендуем декоммунизировать этот день", - сказал Э. Йовайша.