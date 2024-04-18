В Литве планируют усилить охрану границы: хотят укрепить некоторые участки, выдать пограничникам пулеметы

"Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения (…) Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур Министерства внутренних дел (МВД), которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов", - в четверг в Сейме журналистам сказал Л. Кащюнас.

"Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета – начале осени. (…) Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". (…) На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры", - сказал министр.