В Литве планируют снизить загрязнение воздуха, воды и сточных вод в 2,5 раза до 2030 года

Для достижения этой цели желательно предоставить жителям право на возмещение вреда здоровью, причиненного загрязнением, а производителей обязать платить за загрязнение или производить продукцию, не загрязняя окружающую среду.
Такие поправки к Директивам ЕС о качестве воздуха окружающей среды и очистке городских сточных вод были инициированы делегированным Литвой членом ЕС, ответственным за окружающую среду, океаны и рыболовство, Виргиниюсом Синкявичюсом.
"Мы поднимаем планку выше и стремимся на национальном уровне добиться обязательства по снижению загрязнение наиболее вредными элементами как минимум в 2,5 раза до 2030 года", — сообщил BNS В. Синкявичюс, который представил предлагаемые изменения в Брюсселе в среду.
По его словам, после воплощения этих предложений в жизнь в Евросоюзе (ЕС) приблизительно на 80% снизится смертность из-за загрязнения воздуха - ежегодно по этой причине умирает около 300 тыс. человек в ЕС, около 2,5 тыс. человек в Литве.
Предлагается дать гражданам ЕС право на компенсацию из-за заболеваний, связанных с загрязнением, а ведомствам обещают больше полномочий.
"Граждане будут иметь право обращаться в суд и требовать компенсацию ущерба, если неисполненные правовые акты, связанные с загрязнением воздуха, оказали влияние на ухудшение их здоровья. Мы также хотим дать больше полномочий учреждениям, которые смогут применять более строгие нормы", - заявил В. Синкявичюс.
По его словам, исследования общественного мнения Евробарометра показывают, что загрязнение воздуха в ЕС увеличивается в основном из-за бездействия промышленных компаний и органов государственной власти.
Предложения Комиссии будут обсуждаться в Европейском парламенте, и в случае одобрения они будут реализовываться постепенно, отдельные цели по сокращению загрязнения будут установлены на 2030, 2040 и 2050 годы, а странам и предприятиям будет предоставлен переходный период.
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