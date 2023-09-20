В Литве парламентарии зарегистрировали поправки к закону о подоходном налоге с населения

В случае одобрения Сеймом, в законе о ПНС будет предусмотрено, что из доходов постоянного жителя Литвы, полученных в течение налогового периода в 2023 году, могут быть вычтены проценты, уплаченные финансовому учреждению по одному кредиту (или его части), взятому на строительство или приобретение одного жилья, находящегося на территории Литвы, или проценты по финансовой аренде (лизингу) одного жилья.
Если постоянный житель Литвы взял в финансовом учреждении более одного кредита на строительство или приобретение жилья (нескольких жилых объектов), расположенного на территории страны, или заключил с финансовом учреждением более одного договора финансовой аренды (лизинга) жилья (нескольких жилых объектов), то из его доходов можно будет вычесть проценты по одному кредиту (или его части) или лизингу одного жилого объекта – на выбор, сообщает в пресс-релизе парламентская фракция Партии труда.
Как утверждает один из разработчиков проекта, член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис, эта льгота очень актуальна для молодежи, семей с детьми и ипотекой.
"Вследствие повышения процентных ставок Европейским центральным банком в 2022 и 2023 годах, в разы вырос EURIBOR, от которого зависит процентная ставка по большинству кредитов, поэтому это для семей зачастую означает рост ежегодных расходов более чем на 1000 евро. Это –граждане-налогоплательщики, поэтому мы считаем, что должны им помочь, поскольку государство не обеспечило условий для получения кредитов с фиксированной процентной ставкой на весь срок действия договора. Если за год уплатил около 1000 евро процентов, то проценты были бы примерно на 20 проц. меньше. Значит, человек вернул бы 200 евро", — говорит член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис.
Законопроект о поправках подписали "трудовики" Андрюс Мазуронис, Витаутас Гапшис, Виктор Федоров и представители других оппозиционных фракций.