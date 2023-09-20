В Литве парламентарии зарегистрировали поправки к закону о подоходном налоге с населения

"Вследствие повышения процентных ставок Европейским центральным банком в 2022 и 2023 годах, в разы вырос EURIBOR, от которого зависит процентная ставка по большинству кредитов, поэтому это для семей зачастую означает рост ежегодных расходов более чем на 1000 евро. Это –граждане-налогоплательщики, поэтому мы считаем, что должны им помочь, поскольку государство не обеспечило условий для получения кредитов с фиксированной процентной ставкой на весь срок действия договора. Если за год уплатил около 1000 евро процентов, то проценты были бы примерно на 20 проц. меньше. Значит, человек вернул бы 200 евро", — говорит член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис.