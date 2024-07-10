В Литве осенью планируется провести общенациональные учения по эвакуации

„Наш Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) совместно с муниципалитетами разрабатывает сценарий массовой эвакуации. Позже из этого появится план“, – заявила А. Билотайте журналистам в среду после встречи с мэром столицы Валдасом Бенкунскасом.
„Для того, чтобы он был действительно качественный, мы попросили все муниципалитеты в течение полутора месяцев предоставить конкретную, реальную информацию о своих возможностях и потребности в средствах, чтобы мы действительно могли всё разложить качественно. А осенью планируем провести массовые общенациональные учения по эвакуации, что также позволит нам проверить нашу готовность“, – сказала она.
Однако более подробную информацию о планируемых учениях министр не стала раскрывать. По ее словам, их ход будет определяться разрабатываемым планом эвакуации.
По сообщению Министерства внутренних дел (МВД), муниципалитеты, ответственные за эвакуацию населения, планируют эти процессы в своих планах по управлению чрезвычайными ситуациями. Цель состоит в том, чтобы муниципалитеты были готовы к организованному переселению четверти населения, отдавая приоритет инвалидам, беременным женщинам, семьям с маленькими детьми и т. д.
А. Билотайте подчеркнула, что важно говорить об эвакуационных процессах в региональном масштабе. Глава МВД заверила, что по этому вопросу поддерживается контакт с соседними странами. Министр также сообщила, что планирует встретиться для обсуждения этой проблемы с дирекцией Клайпедского порта.
Мэр столицы В. Бенкунскас на встрече с министром заверил, что мэрия Вильнюса намерена в ближайшие несколько месяцев обновить планы эвакуации города. Правда, по его словам, сами планы не будут публичными из-за чувствительности информации.
Он сообщил, что запланировано шесть основных направлений эвакуации жителей Вильнюса.
„Шесть направлений, если смотреть на северную и западную часть Вильнюса. Начиная с Молетского шоссе, заканчивая внизу, по дороге на Алитус“, – сказал на пресс-конференции В. Бенкунскас.
„Учитывается инфраструктура, где имеется эффект бутылочного горлышка, а где заторы, что следует исправить“, – заверил он.
Самой большой проблемой мэр назвал выезд на трассу А1. Он заверил, что немедленно будут рассматриваться пути расширения направления выезда и проведения необходимых инфраструктурных работ.
Также министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, Turto bankas (Имущественный банк) определил более 200 объектов, которые могут стать укрытиями, и почти полсотни из них находятся в Вильнюсе.
„В настоящее время Имущественный банк проверил около 200 объектов и 126 объектов определены как возможные места укрытия. Насколько мне известно, 46 объектов в одном лишь городе Вильнюсе“, – сообщила министр журналистам в среду после встречи с мэром Вильнюса.