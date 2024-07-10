В Литве осенью планируется провести общенациональные учения по эвакуации

„Наш Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) совместно с муниципалитетами разрабатывает сценарий массовой эвакуации. Позже из этого появится план“, – заявила А. Билотайте журналистам в среду после встречи с мэром столицы Валдасом Бенкунскасом.

„Для того, чтобы он был действительно качественный, мы попросили все муниципалитеты в течение полутора месяцев предоставить конкретную, реальную информацию о своих возможностях и потребности в средствах, чтобы мы действительно могли всё разложить качественно. А осенью планируем провести массовые общенациональные учения по эвакуации, что также позволит нам проверить нашу готовность“, – сказала она.