В Литве обещают не ограничивать выдачу проездных документов белорусам без паспортов

«Мы отдельно рассматриваем каждый случай белорусов, которые опасаются преследования и не могут ехать в Беларусь. Если действительно по объективным причинам белорус не может вернуться на родину, мы выдаем паспорт иностранца».

Тем, кто не может съездить в Беларусь за новым паспортом, Литва выдает специальные паспорта для путешествий. Только надо обосновать такую необходимость:

«Мы знаем, что теперь белорусы должны возвращаться в Беларусь, чтобы продлить документы. Однако большинство белорусов, которые здесь живут и работают, имеют возможность вернуться, и они это очень часто делают», – отметила Гудзинскайте.

Власти Литвы знают о новых ограничениях для белорусов-эмигрантов, одобренных Александром Лукашенко . Об этом «Белсату» сообщила директор Департамента миграции при МВД Литовской Республики Эвелина Гудзинскайте. Она заверила, что белорусские граждане, как и раньше, могут оформлять паспорта иностранца.

«Мы в Литве имеем все процедуры, и мы готовы к тем случаям, как сейчас, когда людям понадобятся паспорта для путешествий, и они не могут получить белорусский паспорт, у них будет возможность оформить паспорт иностранца в Литве», – подытожила Эвелина Гудзинскайте.

Такой документ заменяет национальный белорусский паспорт в поездках за пределы Литвы и признается почти всеми странами, признающими паспорт гражданина Литвы. Белорус с литовским паспортом иностранца может свободно путешествовать по Шенгенской зоне в течение максимум 90 дней в течение полугода (так как одновременно имеет вид на жительство в Литве). Однако все равно требуется оформлять визы тех стран, куда гражданам Беларуси безвизовый въезд запрещен.