"Сегодня у нас в Литве особый гость - прекрасно известный всем Алексей Арестович - советник офиса президента Украины, который приехал вместе отпраздновать разгром многочисленных сил москвичей в Оршанском сражении", - сообщается в аккаунте Вооруженных сил Литвы в Facebook.
Советник главы администрации президента Украины Арестович также выступит в четверг в Вильнюсе на посвященной юбилею международной конференции, а утром примет участие в Конференции менеджеров EBIT.
Арестович — один из представителей администрации Зеленского, который чаще всего публично предоставляет информацию о войне России против Украины, а его посты и интервью в социальных сетях набирают сотни тысяч просмотров.
Битва под Оршей произошла 8 сентября 1514 года между войсками Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Великого княжества Московского недалеко от Орши (ныне Беларусь).
Войско ВКЛ во главе с гетманом Константином Острожским разгромило московское войско во главе с Иваном Челядниным.
По словам историков, после поражения московских войск в битве под Оршей для ВКЛ наступил период передышки и спокойствия, когда был создан первый Литовский статут, возведен Великокняжеский дворец, стали печататься книги, в стране утвердились идеи Возрождения и Реформации.
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