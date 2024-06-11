В Литве начинаются учения добровольцев и солдат НАТО

Как сообщает Литовская армия, в учениях, которые продлятся до воскресенья, участие примут подразделения других Сухопутных сил Литовской армии, стрелки Союза стрелков и солдаты союзников по НАТО из Великобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии.

Всего в регионе одновременно будет находиться около тысячи военнослужащих.

Сообщается, что в рамках учений будут оценены навыки штаба и пехотных рот 6-го отряда Округа Присикелимо (Воскресения) Добровольческих сил охраны края в планировании, ведении военных операций в реальной местности, в режиме реального времени, координации совместных действий и взаимодействии с другими подразделениями Литовской армии и союзниками.