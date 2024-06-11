2024.06.11 14:38

В Литве начинаются учения добровольцев и солдат НАТО

 
ELTA
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НАТО
НАТО
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Во вторник в Акмянском, Йонишкском, Кельмеском, Мажейкском, Пакруойском, Радвилишкском, Шяуляйском и Тельшяйском районах начались учения Добровольческих сил охраны края „Крепкий щит 6“.

Как сообщает Литовская армия, в учениях, которые продлятся до воскресенья, участие примут подразделения других Сухопутных сил Литовской армии, стрелки Союза стрелков и солдаты союзников по НАТО из Великобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии.

Всего в регионе одновременно будет находиться около тысячи военнослужащих.

Сообщается, что в рамках учений будут оценены навыки штаба и пехотных рот 6-го отряда Округа Присикелимо (Воскресения) Добровольческих сил охраны края в планировании, ведении военных операций в реальной местности, в режиме реального времени, координации совместных действий и взаимодействии с другими подразделениями Литовской армии и союзниками.

Учения будут проходить в светлое и темное время суток. В ходе них солдаты будут передвигаться пешком или на колесной военной технике, использовать имитационные боеприпасы и взрывные заряды, специальные средства и дымовые шашки.

Большая часть задач будет выполняться на гражданских территориях, использование которых в целях военных учений заранее согласовывается с органами местного самоуправления и их владельцами.

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