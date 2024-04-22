В Литве начинаются национальные учения "Гром Перкунаса"

Ожидается, что в учениях "Гром Перкунаса" примут участие в общей сложности более 10 тыс. солдат из зарубежных стран и около 10 тыс. представителей Литовской армии.

"Уже на прошлой неделе прибыли Силы быстрого реагирования США – около 600 военнослужащих и 120 транспортных средств. Также в ближайшее время, на этой неделе, в Литву прибудут солдаты немецкой бригады – их будет около 4,5 тыс. солдат и 200 единиц техники", - сказал он.

Он отмечает, что в учениях примут участие и солдаты зарубежных стран.

"Приглашение на службу получат более 10 тыс. военнообязанных активного резерва Литовской Республики. 2,5 тыс. из них мы призовем на повторное обучение, а у всех остальных проверят данные и проведут медицинское обследование", - сообщил в понедельник радио LRT заместитель начальника Оборонного штаба по оперативной работе полковник Жильвинас Гаубис.

Во время учений – комендантский час

Хотя во время учений будет введен комендантский час, по словам представителя Литовской армии старшего офицера майора Донатаса Сухоцкиса, это не изменит обычную жизнь жителей страны.

"Его не стоит бояться, это скорее наша внутренняя тренировка. Просто солдат будет видно ночью с 7-го на 8-е на предусмотренных территориях. Однако это не повлияет ни на движение транспорта, ни на возможность передвижения жителей", - прокомментировал майор Д. Сухоцкис.

Однако он отметил, что во время комендантского часа на дорогах страны могут проводиться рейды.