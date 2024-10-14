В Литве начинаются международные учения "Храбрый грифон"

Указывается, что в этих учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши, а также 250 единиц техники. По данным Вооруженных сил Литвы, цель этих ежегодных маневров - обучение подразделений бригады „Жемайтия“ планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.