В Литве начинается работа представительства Тайваня

Открытие представительства подчеркивает "новый и многообещающий курс двухсторонних отношений Тайваня и Литвы", - говорится в сообщении.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Представительство Тайваня в Вильнюсе представляется как Офис Тайбэя по развитию торговых связей, но он также будет заниматься и консульскими вопросами.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайванцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других частях мира представительства действуют под названием Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "единого Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.