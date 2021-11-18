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В четверг в Литве начинает работу представительство Тайваня, сообщило Министерство иностранных дел этой страны.
В Литве начинается работа представительства Тайваня
© Zuma Press / Scanpix

Открытие представительства подчеркивает "новый и многообещающий курс двухсторонних отношений Тайваня и Литвы", - говорится в сообщении.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Представительство Тайваня в Вильнюсе представляется как Офис Тайбэя по развитию торговых связей, но он также будет заниматься и консульскими вопросами.

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Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайванцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других частях мира представительства действуют под названием Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "единого Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

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