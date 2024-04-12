В Литве начинается предвыборная кампания в Сейм

Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), о ее начале объявляется после подписания главой страны указа о дате проведения очередных парламентских выборов. Очередные выборы в Сейм Литвы пройдут 13 октября этого года.

Желающие принять участие в этих выборах могут с пятницы регистрироваться в Главной избирательной комиссии. Это должны сделать политические партии и те политики, которые намерены самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в Сейм.

Перед регистрацией независимые кандидаты на выборах должны иметь банковский счет, на который они будут собирать средства избирательной кампании, подписать договор с казначеем предвыборной кампании и заполнить заявление, а кандидаты от политических партий – выдвижение.