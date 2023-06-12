Такое решение было принято Генпрокурором после заслушания просьбы министра иностранных дел Габриэля Ландсбергиса оценить информацию, предоставленную лидером Белорусской демократической Светланой Тихаановской о якобы незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и роли представителей белорусских властей в содействии этим преступным действиям.

Из прилагаемых документов следует, что после начала войны России против Украины более 2000 украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены с временно оккупированных украинских территорий в лагеря в Беларуси. Утверждается, что это может быть сделано по указанию белорусских властей или с их одобрения.

Ранее министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис направил генеральному прокурору Литвы Ниде Грунскене письмо, в котором передал ей информацию от лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и возможной причастности к этому преступлению представителей белорусских властей, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

"Незаконная депортация или переселение гражданских лиц являются деяниями, квалифицируемыми как преступления против человечности и военные преступления, и наказуемы как в соответствии с уголовным законодательством Литовской Республики (ЛР), так и в соответствии с международным правом.